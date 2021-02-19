В Новосибирской области осудили жителя Украины, который продавал наркотики за криптовалюту

Наркокурьеру дали 3-килограммовый муляж наркотика. Фото: предоставил источник КП-Новосибирск

Коченевский районный суд вынес приговор жителю Украины, которого обвинили сразу в нескольких преступлениях. Его задержали в ходе операции областного УФСБ в феврале 2019 года. Наркокурьеру дали 3-килограммовый муляж наркотического средства «альфа-PVP».

— Наркотик он пытался сбыть на территории Приволжского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, — сообщили КП-Новосибирск в Коченевском районном суде.

Как стало известно КП-Новосибирск, мужчина являлся межрегиональным курьером. Возил особо крупные партии синтетики по всей Сибири, на Дальний Восток и в центральную Россию.

— Он самостоятельно фасовал наркотики на более мелкие партии. Деньги от заказчиков получал в виде криптовалюты, — рассказал КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Украинца приговорили к восьми с половиной годам колонии строго режима за участие в преступном сообществе и попытке сбыта наркотиков.

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