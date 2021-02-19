Отключение отопления в Новосибирске 19 февраля 2021 года: где нет тепла, когда дадут

В Центральном районе Новосибирска 53 дома остались без отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно про отключение отопления в Новосибирске 19 февраля 2021 года. Отопление и горячую воду отключили в 53 домах Центрального района: на улицах Гоголя, Державина, Достоевского, Ермака, Красный проспект, Крылова, Лермонтова, Некрасова, Советская, Фрунзе, Ольги Жилиной, Семьи Шамшиных, а также 5 образовательных учреждений и 20 общественных зданий. С утра бригады ремонтируют теплотрассу по улице Советской. О причинах отключения рассказали в СГК.

— Бригада устраняет повреждение на магистральном трубопроводе и меняет компенсаторы — устройства для защиты труб от деформации, уточнили в компании.

Ремонт должен быть завершен к 22 часам, после чего в домах жителей вернутся тепло и горячая вода.

В Новосибирск на смену жутким холодам пришло потепление. 19 февраля столбик термометра показывает -6 градусов за окном. Погоду портит сильный ветер. Его порывы местами достигают 22 метров в секунду. Спасатели предупредили новосибирцев о соблюдении мер предосторожностей.

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