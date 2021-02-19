В новосибирский супермаркет ворвался дворник с пистолетом: это попало на видео

Дворник с пистолетом украл коньяк. Фото: стоп-кадр/ГУ МВД по НСО
Новосибирские полицейские задержали 27-летнего мужчину, который ворвался в супермаркет на улице Родники с пистолетом. Преступление сняла камера видеонаблюдения, установленная в магазине.
На кадрах видно, как новосибирец заходит в помещение, берет бутылку коньяка с полки и, проходя мимо кассы, угрожает продавцу пистолетом. Инцидент произошел 14 февраля.
— Сотрудники установили и задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 27-летний житель Калининского района. У него уже есть судимость за кражу и применение насилия в отношении представителя власти. Подозреваемый пояснил оперативникам, что работая дворником, нашел в снегу пневматический пистолет, и решил им воспользоваться, — рассказали подробности в ГУ МВД по Новосибирской области.
Мужчина выбросил верхнюю одежду и оружие в мусорный контейнер неподалеку от магазина.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж, совершенный с угрозой применения насилия не опасного для жизни и здоровья». Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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