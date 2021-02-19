В Новосибирске собака неделю жила в квартире с мертвым хозяином

Спасатели вскрыли дверь квартиры, где умер хозяин и осталась собака. Фото: МАСС

Новосибирские спасатели освободили собаку, которая неделю была заперта в квартире с мертвым хозяином. Это произошло поздно вечером 18 февраля в одном из домов Советского района города. Пес едва не погиб от истощения. Подробности рассказали в МАСС:

— Спасателей вызвали полицейские, чтобы вскрыть дверь квартиры, чей хозяин скоропостижно скончался. Всю неделю, в квартире без воды и еды находилась собака, которую вызвались забрать волонтеры. Исхудавшее и счастливое животное передали волонтерам для передержки и поиска новых хозяев, — сообщили спасатели.

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