«Толпы стоят на остановках»: в Новосибирске ДТП с фурой парализовала движение трамваев

ДТП не дает проехать трамваям на левом берегу. Фото: «АСТ-54»
В пятницу, 19 февраля ДТП с фурой парализовали движение трамваев в Ленинском районе. Авария произошла на съезде с улицы Широкой в направлении площади Труда. Об этом сообщили очевидцы.
— ДТП перекрыло оба направления движения вагонов. Толпы стоят на трамвайных остановках, — рассказали подписчики группы «АСТ-54».
Ранее КП-Новосибирск писала о том, как две иномарки, застрявшие на рельсах, заблокировали движение трамваев на левом берегу в оба направления. Водители пытались объехать пробку. Пассажирам пришлось выйти из вагонов и добираться до работы другим общественным транспортом.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер