«Толпы стоят на остановках»: в Новосибирске ДТП с фурой парализовала движение трамваев

ДТП не дает проехать трамваям на левом берегу. Фото: «АСТ-54»

В пятницу, 19 февраля ДТП с фурой парализовали движение трамваев в Ленинском районе. Авария произошла на съезде с улицы Широкой в направлении площади Труда. Об этом сообщили очевидцы.

— ДТП перекрыло оба направления движения вагонов. Толпы стоят на трамвайных остановках, — рассказали подписчики группы «АСТ-54».

Ранее КП-Новосибирск писала о том, как две иномарки, застрявшие на рельсах, заблокировали движение трамваев на левом берегу в оба направления. Водители пытались объехать пробку. Пассажирам пришлось выйти из вагонов и добираться до работы другим общественным транспортом.

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