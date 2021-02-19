«У него тело и движения мальчишки»: Лариса Гузеева восхитились 67-летнтм новосибирцем на шоу «Давай поженимся»

Новосибирец покорил невесту из Калининграда зажигательным танцем. Фото: стоп-кадр/«Давай поженимся»

Сергей из Новосибирска покорил сердце 58-летней невесты в программе «Давай поженимся». Шоу вышло в эфир 16 февраля.

— Сергей в прошлом — инженер-электромеханик, сегодня — художник-бутылист. Мечтает освоить роликовые коньки и побывать в Лос-Анджелесе. Гордится тем, что умеет шить. Предупреждает, что его вдохновляют женщину в чулках и серебряных туфлях. Признается, что под звуки любимой его тело невольно начинает двигаться в такт. Сергей принял решение о третьем разводе после того, как жена лишила его возможности видеть внучку. Надеется, что Ольга знает, что такое зову крови, — охарактеризовала новосибирца ведущая Лариса Гузеева.

О невесте было известно, что она отжимается по 180 раз в день, ездит верхом, шьет эксклюзивные наряды и экспериментирует с креативными стрижками. Мечтает получить водительские права и умчаться на Кубу.

Чтобы покорить такую яркую невесту новосибирец показал зажигательный танец под песню «Venus», чем восхитил не только даму сердца, но и ведущих.

— Вы нас порадовали! Послушайте, он же абсолютный мальчишка. У него тело и движение мальчишки. Он молодой. Я всегда испытываю дикую неловкость за своих ровесников, которые ведут себя неадекватно возрасту, фриков, думаю, если недобрал в свое время, все сейчас поздно, здесь же я подумала, что Мик Джаггеру можно выходить и так выглядеть, а это вот прям такой новосибирский Мик Джаггер, и костюм дурацкий идиотский но на нем все так ладно сидит, — отметила Лариса Гузеева.

Ольга согласилась с мнение популярной ведущей и выбрала новосибирца.

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