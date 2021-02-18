Новосибирские студотряды помогут построить четвертый мост через Обь

Губернатор наградил новосибирских студентов. Фото: правительство Новосибирской области.

Андрей Травников провёл рабочую встречу с руководителями студенческих отрядов региона и поздравил с праздником – Днём российских студенческих отрядов. Глава региона наградил наиболее отличившихся бойцов РСО памятной медалью Президента Российской Федерации «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» и благодарственными письмами губернатора Новосибирской области.

- Бойцы студотрядов не остались в стороне во время пандемии, они оказывали помощь нуждающимся, одиноким пенсионерам, и, конечно же, врачам. Здесь ваш опыт оказался особенно востребован. Два года подряд Новосибирская область организует Всероссийский студенческий медицинский отряд «Академия» и привлекает в него ребят со всей страны. В условиях, когда многие врачи были привлечены к борьбе с коронавирусом и наравне с ними трудились и студенты НГМУ и новосибирского медколледжа, помощь будущих медиков из других регионов стала серьёзным подспорьем. Мы ещё раз убедились: медицинские студотряды – отличная школа практических навыков для будущих специалистов. Поэтому в нынешнем году мы вновь окажем всестороннюю помощь региональному штабу в организации Всероссийского медицинского отряда «Академия» в Новосибирской области, - подчеркнул Андрей Травников.

Кроме того, около двух тысяч человек работали на крупнейших энергетических предприятиях региона, участвовали в масштабной стройке объектов Молодёжного чемпионата мира по хоккею с шайбой 2023 года.

- Стройотряды должны включиться в строительство Центра коллективного пользования СКИФ и других объектов в рамках программы «Академгородок 2.0», в возведение четвёртого моста через р. Обь. И, конечно же, продолжить работу в рамках масштабных всероссийских и региональных проектов, – уверен Андрей Травников.

Также глава региона призвал привлечь бойцов студенческих отрядов к строительству ещё двух знаковых объектов – нового терминала аэропорта «Толмачёво» и молокоперерабатывающего завода сельхозпроизводителя «Сибирская Нива».

Руководителям самого массового направления работы студотрядов – педагогического – Губернатор рекомендовал уже сейчас готовить бойцов для работы в рамках проведения летней оздоровительной кампании в детских лагерях Новосибирской области в 2021 году. В третьем трудовом семестре 2021 года возможно трудоустройство представителей студотрядов в детские оздоровительные лагеря, подведомственные министерству труда и социального развития Новосибирской области.

Министерству образования Новосибирской области во взаимодействии с руководителями организаций высшего образования Губернатор Андрей Травников поручил проработать вопрос о досрочной сдаче сессии бойцами студотрядов, а также об учёте работы в студенческом отряде по профильной специальности в качестве практики.