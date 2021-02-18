В Черепаново и Маслянино модернизировали системы теплоснабжения

Современные системы теплоснабжения появились в трех населенных пунктах. Фото: правительство Новосибирской области.

Новосибирская область успешно сотрудничает с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Благодаря совместной работе и появились новые газовые котельные в районных центрах Маслянино и Черепаново.

- В течение пяти лет, с 2016 по 2020 годы, нам удалось реализовать три проекта по комплексной модернизации систем теплоснабжения – в Маслянино, Оби и Черепаново. В этих населенных пунктах были закрыты устаревшие угольные котельные и построены новые, работающие на природном газе. Все три проекта модернизации реализованы на принципах государственно-частного партнёрства, общие капитальные затраты составили 1 млрд 410 млн рублей. В настоящее время идет подготовка нового проекта в пгт Мошково стоимость около 270 млн рублей, здесь будут построены две новые газовые котельные, – рассказал во время пресс-тура министр ЖКХ и энергетики Новосибирской области Денис Архипов.

Проекты были реализованы в рамках взаимодействия областных властей с Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В общей сложности построено 18 газовых котельных тепловой мощностью 81 мегаватт, построено и реконструировано 40 с половиной километров тепловых сетей, 261 домовладение переведено на индивидуальное отопление с установкой индивидуальных газовых котлов.

Модернизация системы теплоснабжения рабочего поселка Маслянино выполнена в 2016-2018 годах. Там построены 6 газовых котельных тепловой мощностью 4 мегаватта, реконструировано 9 километров тепловых сетей.

В Оби появились 4 газовые котельные тепловой мощностью 37 мегаватт, реконструировано 15 километров тепловой сети, построено полтора километра новой тепловой сети. Удалось также заменить 2 неэффективные, переведённые в водогрейный режим газовые котельные. Затраты на модернизацию системы теплоснабжения города Оби составили 461 миллион рублей.

Заявка на модернизацию систем теплоснабжения Черепаново была подготовлена по поручению Губернатора Андрея Травникова. Соглашение о проведении модернизации было подписано главой региона и генеральным директором государственной корпорации Фонд содействия реформированию ЖКХ Константином Цициным. Работы были проведены в 2019-2020 гг. В городе построены 8 новых и модернизирована одна существующая энергоэффективные газовые котельные тепловой мощностью 40 МВт, построено и реконструировано 14,6 км тепловых сетей.

Проделанная работа позволила обеспечить надежное и качественное теплоснабжение и горячее водоснабжение в трех населенных пунктах, в которых проживает в общей сложности 60 тысяч человек.

В ближайших планах министерства ЖКХ и энергетики – комплексная модернизация системы теплоснабжения в райцентре Мошково: там появятся две новые газовые котельные.