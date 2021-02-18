Новосибирских бизнесменов научат «Экспорту в страны ЕАЭС»

На конференции расскажут, как получать прибыль с экспорта. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Областной Центр поддержи экспорта приглашает предпринимателей на III Международную конференцию «Экспорт в страны ЕАЭС»: она пройдет с 25 по 26 февраля 2021 года.

Традиционно в конференции принимают участие эксперты и зарубежные импортеры. Главная цель проекта – увеличить число потенциальных экспортёров Новосибирской области, поделиться рекомендациями профессионалов и вдохновить успехами коллег, которые уже растят свой бизнес на зарубежных рынках.

Новосибирские предприниматели в течение одного дня познакомятся с информацией о рынке в Армении, Белоруссии, Казахстане и Кыргызстане. Организаторы Конференции объясняют потенциал и особенности работы в странах ЕАЭС, знакомят с критериями профпригодности для экспортеров, дают знания, необходимые для старта и расширения географии экспорта.

Участники конференции в числе первых узнают о планах внедрения экспортного стандарта и поощряемых формах деловой кооперации в 2021 году от региональных министерств и ведомств. Впервые на конференции пройдет прямое включение с Торгпредствами России и представительствами Российского экспортного центра во всех четырех государствах ЕАЭС.

В рамках конференции для участников пройдёт конференц-сессия по применению актуальных версий продуктов РЭЦ по поддержке экспорта и закрытое мероприятие – Биржа контактов с импортерами ЕАЭС, которое традиционно является переговорным тренингом для начинающих экспортеров, и стартом реальных экспортных сделок для отличников коммерческой и политической подготовки.

Участие в конференции очное и бесплатное для представителей малого и среднего бизнеса Новосибирской области. Регистрируйтесь на сайте конференции: http://eaes2021.inbg.ru/