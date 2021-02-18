Матч «Сибирь» — «Авангард» 18 февраля 2021 года: болельщики негодуют

Игра закончилась со счетом 0:3 в пользу хоккеистов из Омска. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Матч «Сибирь» — «Авангард» 18 февраля 2021 года завершился неудачно для новосибирских спортсменов. Игра закончилась со счетом 0:3 в пользу хоккеистов из Омска.

— «Сибирь» проигрывает «Авангарду» в заключительном домашнем матче, — сообщается в официальной группе Вконтакте хоккейной «Сибири». — Цифры нашего матча таковы.

Это была последняя игра в этом сезоне, которую хоккейная «Сибирь» провела на своем стадионе. Следующий свой матч новосибирские спортсмены проведут 21 февраля и сыграют с командой «Барыс» из города Нур-Султан.

Тем временем, болельщики «Сибири» очень разочарованы поражением любимой команды в домашнем матче. Сибиряки уверены, что в этой игре спортсмены выложились не полностью. Однако преданные фанаты команды все же желают хоккеистам удачи в дальнейших играх:

— Уж в последнем домашнем матче можно было выложиться полностью!

— Несмотря на все ваши неудачи, в следующем сезоне я желаю вам вновь подняться наверх!

— Этот сезон — один из самых худших у Сибири, — пишут люди.

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