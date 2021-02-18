Умер Леонид Ячменев — тренер новосибирского баскетбольного клуба «Динамо»

На 84-м году жизни скончался тренер женской баскетбольной команды «Динамо» Леонид Ячменев. Фото: Пресс-служба МФКиС НСО

В Новосибирске умер тренер женской баскетбольной команды «Динамо» - 84-летний Леонид Александрович Ячменев. Об этом сообщили в областном министерстве физической культуры и спорта.

— 18 февраля после тяжелой продолжительной болезни на 84-м году жизни ушел великий тренер и человек — Леонид Александрович Ячменев. Он стал тем самым добрым волшебником, который своим талантом смог сделать из скромных девушек новосибирского «Динамо» трехкратных чемпионок СССР и обладательниц Кубка Лилиан Ронкетти! Он привел женскую сборную Советского Союза к бронзовым медалям XXIV летней Олимпиады в Сеуле. Сейчас, в XXI веке, о таких достижениях не может даже мечтать ни один баскетбольный тренер, — сообщили в министерстве. — Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области выражает искренние глубокие соболезнования родным и близким Леонида Ячменева.

Свои соболезнования выразил также и сам баскетбольный клуб, где тренировал Леонид Александрович:

— Леонид Александрович воспитал более ста мастеров спорта, несколько поколений динамовок считают его главным тренером своей спортивной жизни. Леонид Александрович навсегда останется в памяти спортсменов и любителей баскетбола, — написал на своем сайте баскетбольный клуб «Динамо».

Прощание с Леонидом Ячменевым состоится 20 февраля по адресу улица Кропоткина, 112/к1 с двух до трех часов дня.

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