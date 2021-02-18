«Не вернулась из школы»: в Новосибирске ищут 16-летнюю девочку в черном пуховике

Девочка пропала 17 февраля. Фото: "ЛизаАлерт Новосибирск"

В Новосибирске ищут 16-летнюю Оксану Воробьеву. Девочка не вернулась домой с занятий вчера, 17 февраля. С этого момента ее местонахождение остается неизвестным. Несмотря на то, что живет сибирячка от школы, дорогу она знает хорошо — ранее подобных инцидентов не происходило.

— Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, коричневые волосы, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «ЛизаАлерт Новосибирск». — На момент своего исчезновения девочка была одета в черный пуховик, синие джинсы, черные кроссовки, черный шарф и коричневую шапку. С собой у девочки был черный рюкзак.

Ребенку может понадобиться ситуативная медицинская помощь. Однако в приеме медикаментов она не нуждается.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может быть Оксана или вы просто видели ее на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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