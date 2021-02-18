В Новосибирске осудили банду, провозившую в страну нелегальных мигрантов

За свои услуги группировка требовала около 10 тысяч рублей с клиента. Фото: Октябрь 2019 года

В Ленинском районном суде вынесли приговор четверым мужчинам, нелегально провозившим мигрантов в Новосибирскую область. Их признали виновными в преступлении по части 2 статьи 322.1 УК РФ (Организация незаконной миграции). Входили в группу трое россиян и один гражданин ближнего зарубежья.

Их подпольная сеть работала по всему городу — они помогали мигрантам незаконно въезжать в страну и оформляли им здесь документы. При этом роли в группе были четко распределены: от подбора «клиентов» до изготовления фиктивных бланков временной регистрации, постановки на миграционный учет и поддельных трудовых договоров, по которым мигранты фактически работать не собирались. Своим «клиентам» преступники оформляли фиктивные отрывные части бланков уведомлений о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания с регистрацией в Новосибирске. Ими изготовлялись также поддельные чеки об оплате налога на доходы физлиц.

За свои услуги группировка требовала около 10 тысяч рублей с клиента. Так, за эту сумму они могли пропустить в регион иностранцев, которые могли быть в розыске или причастны к экстремистской и террористической деятельности.

Пресечь их «бизнес» удалось в 2019 году сотрудникам УФСБ. Трое россиян-участников ОПГ получили условное лишение свободы, а вот входившему в их группировку иностранцу дали реальный срок: он будет два года и 1 месяц отбывать в колонии общего режима.

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