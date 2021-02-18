ВНИМАНИЕ!!! Важная информация для пользователей услуги охраны при помощи ПЦН!

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

24 февраля 2021 года с 10.00 до 13.00 по московскому времени на серверном оборудовании ИСБ «Лавина» в связи с проведением технических работ временно будет приостановлено функционирование сервиса СМС-рассылки.

Передача тревожных сигналов и служебной информации на пульт Централизованного наблюдения ГВАРДИИ от объектов охраны будет осуществляться по-прежнему бесперебойно, на качество оказания услуги охраны проводимые технические работы не повлияют.

Приносим извинения за доставленные неудобства.