«Неудобно перед женой»: новосибирские предприниматели теряют либидо

Елена Новикова. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Не каждый в этом признается, но факт: многие современные мужчины теряют либидо. Иначе говоря, у них пропадает интерес к половой жизни. Но почему? Разве может сломаться «основной инстинкт»? Оказывается, да.

Причина - гормональные сбои и стрессы. Это может коснуться любого мужчины, особенно из группы риска. Например, предпринимателей.

- Очень часто я наблюдаю это у бизнесменов, людей, которые горят на работе. Конечно, они озадачены достижением целей - профессиональных, финансовых. Поэтому на другие сферы жизни у них остается меньше энергии, меньше ресурсов, - прокомментировала в эфире Радио «Комсомольская правда» Елена Новикова, кандидат медицинских наук, врач - уролог-андролог, главный врач клиники РМДЦ.

Мужчины обращаются к ней в том числе и с жалобой на утерянное либидо.

- Говорят: «Я испытываю неудобство перед женой. Прихожу с работы - и ничего не хочу», - объяснила переживания сильной половины человечества Новикова, но уверила, что эти сложности можно разрешить.

Послушать все выпуски программы «Энциклопедия мужского здоровья» с участием врача - уролога-андролога Елены Геннадьевны Новиковой можно здесь.

Записаться на прием к Елене Геннадьевне можно на сайте instagram.com/dr.novikova_eg/ или по телефону: +7 (383) 383-00-59.