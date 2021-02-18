Новосибирцы угнали льдину на Оби и перепугали горожан

Сап-серферы уже не первый раз угоняют льдину. Фото: Евгений Попов

Не реке Оби группа новосибирцев стала каждую неделю угонять льдину. Они подплывают на специальных досках-сапах к приглянувшейся льдине и используют ее в качестве плота.

Чаще всего новосибирских сап-серферов можно увидеть на реке Оби в районе Бугринского моста. В зимних сплавах участвуют опытные серферы, новичков не берут — опасно.

Угонщиков льдин можно увидеть в районе Бугринского моста по выходным. Фото: Евгений Попов

— Мы просто плывем на сапах — видим дрейфующую льдину, подходящую по размерам под количество человек, — рассказал КП-Новосибирск сап-серфер Евгений Попов. — На сапах забираемся на льдину, и, стоя на ней, все вместе гребем, задавая направление. Получается такой большой плот у нас. Называется этот процесс «угон льдины». Я сам с Владивостока. В прошлом году одновременно на льдине собиралось 200 человек — хочется приблизиться к этому уровню в Новосибирске. Сейчас по 10 человек собираются на льдине.

Самая рекордная температура, при которой новосибирцы плавали на сапах, — 42 градуса мороза. 27 декабря прошлого года они нашли незамерзающую протоку и поплыли.

Сап-серферы обычно плывут по Оби вдоль города. Фото: Евгений Попов

— Иногда сплавляемся вдоль города на льдине. Местные жители вызывают МАСС — те приезжают нас спасать. Но иногда мы предупреждаем спасателей, что будем плыть, — пояснил Евгений Попов. — Плывем максимально аккуратно, часто сидя на коленях, так что в воду не падаем. Но многие все равно поддевают под зимнюю одежду гидрокостюмы, на случай падения в воду.

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