В Новосибирске от коронавируса умерли девять человек за сутки: среди них — 31-летняя женщина

От коронавируса умерли за сутки 9 пациентов инфекционного госпиталя. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В четверг, 18 февраля, стало известно о том, что за последние сутки от коронавируса умерли еще 9 пациентов инфекционного госпиталя. Это сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались мужчины в возрасте 56 лет, 58 лет, 65 лет, 69 лет, 75 лет и женщины в возрасте 31 год, 69 лет, 91 год, 91 год. Всего в регионе от коронавируса умер 1 361 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 103 человека, на ИВЛ — 2 пациент.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 121 человека, выздоровели 84 пациента.

С начала вспышки коронавирусом заболел 34558 человек, в том числе 1926 детей, выздоровели 32145 пациентов.

Напомним, в Новосибирске до конца марта объявлен режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия. В общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию. Несмотря на то, что болезнь не отступает правительством региона принято решение отменить ряд ограничений.

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