Умер Алексей Бороздин — основатель школы для детей с неврологическими расстройствами в Новосибирске

в 13.00 на кладбище «Южное» в Советском районе пройдет отпевание музыканта. Фото: Новосибирский краеведческий портал

В Новосибирске на 84-ом году жизни скончался педагог, музыкант и основатель уникальной школы для детей с неврологическими расстройствами Алексей Бороздин. Об этом стало известно 15 февраля.

Сибиряк использовал музыку для лечения тяжелых неврологических расстройств у детей.

— Новосибирск для Алексея Ивановича стал вторым домом, он прожил здесь 60 лет, В далеком 1962 году, будучи еще студентом консерватории, он стал одним из первых преподавателей музыкальной школы № 10 в Академгородке, — говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Сибиряк сумел гармонично совместить в себе сразу два таланта: музыкальный и педагогический. Он использовал музыку для лечения тяжелых неврологических расстройств у детей.

— Похороны Алексея Ивановича Бороздина будут закрытыми, но 18 февраля в 13.00 на кладбище «Южное» в Советском районе на открытом воздухе пройдет отпевание, — сообщила в «Facebook» депутат Горсовета Наталья Пинус.

Кроме того, желающие могут помочь семье Алексея Бороздина, отправив деньги на организацию похорон: номер карты Сбербанка 4276 4400 1827 9791, владелец — Ирина Алексеевна Жаркова, дочь Алексея Ивановича.

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