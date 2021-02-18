Вакцина от коронавируса вызывает побочные эффекты. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Новосибирска рассказали, какие побочные эффекты вызывает прививка от коронавируса — препарат «Гам-КОВИД-Вак». Инъекцию ставят два раза с перерывом в 21 день. «Побочка» может проявиться в первые трое суток.

— Человек может почувствовать, будто заболел гриппом: озноб, повышение температуры, головную боль. Кроме того, может болеть место, куда поставили укол, появиться отеки. Реже отмечаются тошнота, снижение аппетита, иногда — увеличение лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергия, кратковременное повышение уровня печеночных ферментов в сыворотке крови, — уточнили в мэрии Новосибирска.

Напомним, в феврале началась массовая вакцинация новосибирцев от коронавируса. Записаться на прививку можно через поликлинику, к которой прикреплены.

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