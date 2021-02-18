Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Еще
Радио
Новосибирск
Радио
Реклама
Сегодня:
Коронавирус Covid-19

В мэрии Новосибирска рассказали, какие побочные эффекты вызывает прививка от коронавируса

После инъекции человек может почувствовать, будто заболел гриппом
Ульяна ДЖАНКОВА
КомментироватьОставить комментарий
Вакцина от коронавируса вызывает побочные эффекты.

Вакцина от коронавируса вызывает побочные эффекты.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В мэрии Новосибирска рассказали, какие побочные эффекты вызывает прививка от коронавируса — препарат «Гам-КОВИД-Вак». Инъекцию ставят два раза с перерывом в 21 день. «Побочка» может проявиться в первые трое суток.

— Человек может почувствовать, будто заболел гриппом: озноб, повышение температуры, головную боль. Кроме того, может болеть место, куда поставили укол, появиться отеки. Реже отмечаются тошнота, снижение аппетита, иногда — увеличение лимфоузлов. У некоторых пациентов возможно развитие аллергия, кратковременное повышение уровня печеночных ферментов в сыворотке крови, — уточнили в мэрии Новосибирска.

Напомним, в феврале началась массовая вакцинация новосибирцев от коронавируса. Записаться на прививку можно через поликлинику, к которой прикреплены.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.

Коронавирус в Новосибирске