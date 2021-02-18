Пробки в Новосибирске 18 февраля 2021 года: трудно проехать по Октябрьскому мосту

Из-за пробок на дорогах новосибирцы опаздывают на работу.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Девятибалльные пробки в Новосибирске 17 февраля 2021 года парализовали движение в городе. Водители, которые едут с левого берега, жалуются на затор на Октябрьском мосту.
— Еле-еле двигаемся. Все сводится к тому, что работать придется ночью, — сетуют автомобилисты в пробке.
Кроме того, из-за двух ДТП сложно проехать по улице Большевистской. Затор растянулся от Бугринского моста до «Речного вокзала». Об этом сообщает «2ГИС».
— Как же надоело! Кода это уже закончится, — пишут автомобилисты.
Ранее проезд по Новосибирску осложнял снегопад. Осадки шли три дня и серьезно затруднили передвижения по городским магистралям.
По прогнозу синоптиков 18 февраля снега не будет, но в город снова вернется прохладная погода.
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