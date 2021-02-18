Погода в Новосибирске на 18 февраля 2021 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске снова похолодает.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Погода в Новосибирске на 18 февраля 2021: в город вернутся морозы. Об этом сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
— В первой половине дня будет облачно с прояснением, преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Столбик термометра опустится до — 16 градусов, в пригороде до -23 градусов. Порывы юго-восточного ветра местами достигнут 9 метров в секунду, — говорится на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.
«Яндекс. Погода» также обещает морозный день. Температура утром будет -17 градусов, днем — -15 градусов, вечером также -15 градусов.
Синоптики прогнозируют, что в ближайшее время в город снова вернется снегопад. Ранее обильные осадки парализовали движение в столице Сибири.
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