Губернатор Андрей Травников подписал постановление о господдержке мукомольных и хлебопекарных предприятий

Хлебопекари получат поддержку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Важная для новосибирских предпринимателей новость: правительством Новосибирской области утвержден порядок государственной поддержки мукомольных и хлебопекарных предприятий. Соответствующее постановление Правительства региона №42-п 16 февраля подписал Губернатор Андрей Травников.

В рамках решений по стабилизации цен на отдельные виды продовольственных товаров введены меры поддержки хлебопекарной и мукомольной промышленности. Решение о поддержке входит в комплекс мер по снижению цен на продовольствие, разработанный Правительством по поручению Президента России Владимира Путина.

После заключения соглашения с Минсельхозом России о выделении региону средств федерального бюджета мукомольным предприятиям области будет предоставляться компенсация части затрат на закупку продовольственной пшеницы, а хлебопекарным – компенсация части затрат на реализацию произведенных и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий недлительного хранения.

По вопросам оказания поддержки мукомольным и хлебопекарным предприятиям необходимо обращаться в министерство сельского хозяйства Новосибирской области.