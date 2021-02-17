Губернатор Андрей Травников высоко оценил ход работ на новой ледовой арене в Новосибирске

Стройка идет полным ходом. Фото: правительство Новосибирской области.

Главе региона доложили: на ледовой арене начался монтаж металлических ферм перекрытия. Длина самой маленькой смонтированной фермы составляет 58,25 метра, масса — 75 тонн. Если первую ферму строители монтировали одним краном, то для монтажа последующих конструкций необходима работа двух синхронизированных кранов. Вес конструкции таков, что один кран просто не сможет её поднять. Уже в июле, по словам строителей, завершится монтаж металлоконструкций, суммарный вес которых составит три тысячи тонн (2300 тонн – на основной арене и 700 – на тренировочной).

На тренировочной ледовой арене завершен монтаж перекрытий и фасадные конструкции. Общий уровень технической готовности объекта с учётом материальных запасов на площадке строительства, оборудования, материалов в стадии изготовления и поставки составляет 52 процента.

- Сделано все, чтобы скорректировать отставания, которые накоплены в прошлом пандемийном году и вырваться вперёд по тем видам работ, которые можно делать уже сейчас. По финансированию никаких сомнений нет: средства в федеральном и областном бюджетах предусмотрены. Более того, отмечу, что мы рассматриваем не бюджеты отдельных объектов, а бюджеты большой стройки, этой огромной стройплощадки в пойме реки и за счет перераспределения областных средств закрываем сроки по финансированию всего комплекса объектов, которые необходимо завершить к Молодёжному чемпионату мира по хоккею-2023, — подчеркнул Андрей Травников.

В планах на 2021 год, сообщил министр строительства региона Иван Шмидт, – закрыть тепловой контур здания и подключить арену к сетям теплоснабжения. Это позволит в зимний период 2021-2022 выполнить монтаж внутренних инженерных систем, продолжить монтаж оборудования и приступить к отделочным работам.

- Эта ледовая арена относится к уникальным объектам: здесь большепролётные металлические конструкции, много монолитных работ. Уже «принято» свыше 68 тысяч кубометров бетона. К концу марта мы должны закончить конструктив основанного здания и подниматься на вспомогательные конструктивы, такие как лестничные клетки, силовые полы», — сказал директор по строительству ООО «ЭлинАльфа» Денис Синюк.

На объекте могут впечатлить не только масштабы строительства или количество используемых для строительства материалов: параллельно идёт сразу несколько видов работ.

- Процессы организованны параллельно таким образом, чтобы мы пришли к отопительному сезону этого года с закрытым контуром и в итоге завершили строительство объекта в указанный срок. На сегодняшний день основные виды работ, которые мы выполняем – это монолитные конструкции, приступили к монтажу металлических конструкций, параллельно ведутся работы по строительству наружных инженерных сетей, с марта мы приступаем к работам по внутренним инженерным сетям. Также начинаем работать по кирпичной кладке», — перечислил Денис Синюк.

Сегодня на стройке работает 400 человек, с открытием нового фронта работ это количество будет увеличиваться. В перспективе – до тысячи специалистов.

В возведении масштабного, знакового для региона объекта принимают участие и новосибирские производители. Например, фасадные конструкции, которые уже опоясывают здание арены, производит новосибирская компания «Несущие системы».

Напомним, строительство ЛДС ведется под контролем региональных властей.