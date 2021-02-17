Биотехнопарк: положительная динамика есть

Депутаты выслушали отчет о работе предприятия. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

Рассмотрение вопроса началось с выступления министра экономического развития Льва Решетникова, представившего разработанную совместно с депутатами форму отчетности для институтов развития:

- За основу предложено взять финансово-экономические показатели деятельности организации, ключевые показатели деятельности организации, показатели эффективности деятельности резидентов, основные проблемы и перспективные направления развития, а также аудиторское заключение по бухгалтерской (финансовой ) отчетности, - как уточнил министр, анализируется бухгалтерская отчетность, в том числе пассивы – кредиты, дебиторская задолженность. А кроме того, эффективность парковых проектов - деятельность резидентов: их количество, выручка, созданные рабочие места, инвестиции, налоги.

Отчет гендиректора АО «УК «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» Александра Иванова и был построен в таком плане.

2019 год был для Биотехнопарка стабилизационным. Компаниями были погашены долговые обязательства на сумму порядка 54 млн руб. В 2019 выручка составила 31,2 млн руб. Расходы 125,3 млн руб. За 2020 год выручка составила уже 200 млн рублей.

- По итогам 2020 года обеспечено перевыполнение плана финансового оздоровления. Плановый показатель по размеру выручки превышен в 2,8 раза. В то же время объем субсидий, полученной УК в 2020 году, составил лишь 11 млн рублей, что в 8 раз меньше, чем было изначально заложено в плане. В принципе УК может сейчас работать без предоставления субсидий, - заявил Александр Иванов.

Гендиректор УК сообщил, что на сегодня остаток займа, выданного Биотехнопарку, составляет 99,5 млн руб. Дебиторская задолженность на конец года 60 млн руб. Количество резидентов - 13 компаний, налоговые отчисления 293 млн рублей.

В ходе обсуждения депутаты отметили позитивную динамику развития Биотехнопарка, высказав в то же время и критические замечания.

- С чем связано снижение налоговой отдачи с 430 до 293 млн рублей? - задала вопрос заместитель председателя комитета Ирина Диденко.

Коллегу поддержал председатель комитета Федор Николаев:

- Если к этим 293 миллионам добавим отрицательный бухгалтерский результат, эффективность будет еще ниже.

Ситуацию объяснил Лев Решетников: в условиях пандемии некоторые предприятия приостанавливали свою деятельность. Падение объемов произошло из-за снижение выручки основного резидента – кампании «Катрен».

Критически оценил ситуацию первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Андрей Панферов:

- Думаю, задачи Биотехнопарка намного серьезнее. Должно быть эффективное использование имеющегося потенциала, - первый вице-спикер порекомендовал депутатам регионального парламента, входящим в состав совета директоров, более внимательно следить за функционированием Биотехнопарка.

Александр Аксененко, один из представителей Заксобрания в Совете директоров отметил, что за пять лет очень многое изменилось.

- Есть положительная динамика, которую мы видим, несмотря на некоторые недочеты и шероховатости. Требуется строительство второй и третьей очередей Биотехнопарка. На каждом совете слышим заявления инвесторов, которые хотят прийти в Новосибирскую область, - заметил Александр Аксененко.

Комитет Заксобрания по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности принял отчет АО «УК «Научно-технологический парк в сфере биотехнологий» об итогах деятельности и финансовых результатах за 2019-2020 годы к сведению.