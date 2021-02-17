Под Новосибирском загорелась квартира в девятиэтажке, где жил 79-летний пенсионер

В Бердске, вечером 17 февраля, произошел пожар. Загорелась квартира в жилом доме. Фото: Кадр из видео

В Бердске, вечером 17 февраля, произошел пожар. Загорелась квартира в жилом доме. На месте уже работают спасатели. Тем временем, очевидцы случившегося засняли все на видео, позже ролик попал в сеть.

— Языки пламени вырывались из окна на последнем этаже девятиэтажки по адресу Микрорайон, 46. Процесс работы пожарных с применением автолестницы засняли на видео очевидцы происходящего, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54», где и было опубликовано видео.

В ГУ МЧС по Новосибирской области пояснили, что в результате произошедшего был госпитализирован пенсионер, живший в этой квартире:

— В 20:15 пожарно-спасательные подразделения города Бердска выехали по адресу Микрорайон 46. На место они прибыли за четыре минуты. Было установлено, что открытым огнем горит квартира на девятом этаже 9-этажного жилого дома. Тушения пожара осуществлялась через автолестницу, а также звеном газодымозащитной службы через подъезд, — пояснили в ГУ МЧС по Новосибирской области. — 79-летний мужчина, проживавший в квартире, эвакуировался самостоятельно и был госпитализирован скорой медицинской помощью. Площадь пожара составила 8 квадратных метров, в комнате горели домашние вещи. Других людей в трехкомнатной квартире обнаружено не было. Открытое горение было ликвидировано в 20:30, полностью потушить пожар удалось в 21:10.

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