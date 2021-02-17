Погода в Новосибирске с 21 по 23 февраля 2021 года: синоптики рассказали, что ждет сибиряков на длинных выходных

Погода в Новосибирске с 21 по 23 февраля 2021 года ожидается теплая, но снежная. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Погода в Новосибирске с 21 по 23 февраля 2021 года ожидается теплая, но снежная. Сильных морозов синоптики не прогнозируют, однако обещают небольшой снегопад.

— На протяжении этих дней погода в Новосибирске будет преимущественно пасмурной, возможен небольшой снегопад. Температура воздуха будет достигать в среднем -15…-18 градусов. Ветер будет дуть со средней скоростью 2-4 метра в секунду, — сообщает Гидрометцентр России.

Согласно данным сервиса Яндекс. Погода, праздничные выходные встретят новосибирцев облачной и снежной погодой. Температура воздуха будет достигать -15…-20 градусов. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке в среднем 755-759 миллиметров ртутного столба.

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