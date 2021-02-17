В пожаре в городе Обь пострадали два человека: загорелся дом рядом с администрацией

Загорелся частный дом, расположенный рядом со зданием администрации. Фото: Кадр из видео

В городе Обь под Новосибирском вечером 17 февраля произошел пожар — загорелся частный дом, расположенный рядом со зданием администрации. Происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Горит дом частный возле администрации. Уже несколько пожарных машин туда прибыли, как минимум три, — рассказывает сибиряк на видеоролике, опубликованном в паблике Вконтакте «Город Обь Онлайн».

В ГУ МЧС по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили факт пожара. В нем пострадали два человека, однако в больницу они ехать отказались.

— Пожарные прибыли на место происшествия в шесть вечера. На улице Пушкина, 18 произошло возгорание в частном доме. Площадь пожара составила 64 квадратных метра, на тушении были задействованы 3 единицы техники. Открытое горение было ликвидировано в 18:21. В результате произошедшего пострадали 2 человека — мужчина и женщина. От госпитализации они отказались, — пояснили в МЧС.

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