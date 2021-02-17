Анатолий Локоть держал ответ перед народными избранниками – что сделано за 2020-й

Анатолий Локоть выступил с отчетом.Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

17 февраля Анатолий Локоть выступил в Совете депутатов города Новосибирска с отчетом о работе в 2020 году.

- Год назад, когда мы достаточно энергично приступили к выполнению наших планов, мало кто мог предположить, что нам придётся работать в условиях режима повышенной готовности, что деятельность многих предприятий и даже целых отраслей будет приостановлена. Приходилось существенно изменять первоначальные планы. Простых решений не было, — подчеркнул мэр. — Перемены затронули практически все сферы социальной, экономической и общественной жизни города. Отдельные отрасли серьезно пострадали. Но есть и такие, которые весьма уверенно прошли этот период, дали хорошие показатели, прибавили в росте. Сохранились высокие темпы строительства — введено 1,3 млн кв. метров жилья, что на четверть больше, чем в 2019 году, построено 14 объектов образования.

Особо быстро во время пандемии пришлось реагировать предприятиям социальной сферы. Прежде всего, были организованы пять муниципальных обсерваторов для людей, прилетающих из-за границы: они приняли более 1700 человек.

Еще важный момент: мэрия Новосибирска выполнила все обязательства по трем национальным проектам. Благодаря этому появились в городе появились три новых школы и 11 детских садов общей вместимостью 5 тысяч мест.

И это – не все: с начала этого учебного года все ученики начальной школы стали получать бесплатное питание.

- Это 87 тысяч учеников, подчеркнул Анатолий Локоть. - Не все регионы оказались к этому готовы. Новосибирск подготовился лучше многих: за несколько лет мы существенно обновили пищеблоки школ и улучшили работу комбинатов питания.

Ремонт дорог в городе продолжается. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

КСТАТИ

Не забыли и о дорогах

2020 год точно порадовал новосибирских водителей: в городе в 2020 году отремонтировали почти 45 километров дорог.

- На все виды ремонта и строительство в общей сложности было направлено более 2,5 миллиарда рублей рублей. Из них 1,7 миллиарда — по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и муниципальной программе, - объяснил глава города.

Но работы на этом не заканчиваются: продолжается реконструкция и расширение трёх выездов из города — по Гусинобродскому шоссе, улице 2-й Станционной и улице Кедровой.