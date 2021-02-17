Пробки в Новосибирске 17 февраля 2021 года: на Никитина не проехать

Пробки в Новосибирске 17 февраля 2021 года затронули оба берега. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Пробки в Новосибирске 17 февраля 2021 года затронули оба берега. Согласно данным портала Яндекс.Карты, общая загруженность городских дорог сейчас оценивается в 9 баллов.

На правом берегу проезд особенно затруднен на таких улицах как Фабричная, Большевистская, Ипподромская, Кирова, Декабристов, Никитина, Бориса Богаткова, Кошурникова, Писемского и Богдана Хмельницкого. Чуть свободнее движение на Красном проспекте, проспекте Дзержинского, Дуси Ковальчук и Плановая.

Общая загруженность городских дорог сейчас оценивается в 9 баллов. Фото: https://yandex.ru/maps

На левом берегу проехать трудно по таким улицам как проезд Энергетиков, Большая, Станционная, Котовского, Блюхера, Ватутина, Геодезическая, проспект Карла Маркса, Мира, Петухова и Хилокская.

Также проезд затруднен по Димитровскому мосту в сторону левого берега. По Октябрьскому и Бугринскому мосту движение свободное.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.