«Двери не закрываются»: в Новосибирске снежный фонтан засыпал снегом салон трамвая

В Новосибирске трамвай не смог закрыть двери из-за сугробов на путях. Фото: Кадр из видео

В Новосибирске трамвай не смог закрыть двери из-за сугробов на путях. Так, проехав несколько остановок, загребая снег в салон, водитель сообщил пассажирам, что дальше вагон двигаться не будет и им придется искать себе другой транспорт. Все происходящее засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

— Вагон проехал от Ленинского трамваи ного депо до улицы Вертковскои . В это время водитель трамвая по громкоговорителю пытался объяснить пассажирам, что происходит. По его словам, двери в салоне не закрывались из-за снега, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

В комментариях под постом, тем временем, многие сибиряка написали, что сугробами у нас в городе уже никого не удивишь, однако такого они еще не видели. А некоторые люди предположили, что такое обилие снега на дорогах связано со вчерашней метелью:

— Такого я еще не видел.

— Да уж, лишь бы трамваи от такого не ломались.

— И так снега много на дорогах, а вчера еще был сильный снегопад, — пишут люди.

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