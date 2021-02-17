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Пакет оказался невзрывным

Сотрудники Агентства Безопасности ГВАРДИЯ установили, что бесхозный пакет, обнаруженный в отделении банка, не представляет для окружающих никакой опасности
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

15 февраля в 14.35 сигнал тревоги поступил из отделения банка, расположенного на проспекте Дзержинского. Администратор обратила внимание на то, что в зале ожидания лежит полиэтиленовый пакет, а посетителей при этом в отделении нет, и нажала кнопку тревожной сигнализации. Бойцы группы быстрого реагирования прибыли через 4 минуты и, руководствуясь инструкцией, провели эвакуацию персонала и оцепили объект. В это время оперативные дежурные ГВАРДИИ вызвали на место происшествия полицию.

Осмотр подозрительного пакета показал, что в нем лежит упаковка хлебных сухарей. Взрывчатых и других опасных веществ обнаружено не было. Полицейские вернули находку клиентке, которая появилась на месте происшествия через несколько минут и заявила, что пакет принадлежит ей.

Криминал