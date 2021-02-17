Депутаты высоко оценили работу мэра Новосибирска в 2020 году

Депутаты высоко оценили работу мэра. Фото: предоставлено мэрией Новосибирска.

В среду, 17 февраля, на сессии Совета депутатов города Новосибирска мэр Новосибирска Анатолий Локоть выступил с отчетом о результатах деятельности мэра и мэрии за 2020 год. Народные избранники приняли отчет и высоко оценили работу главы города во время пандемии коронавируса.

- Мы можем гордиться тем, что у нас, несмотря на непростое экономическое положение, шло строительство ЛДС, появились 11 новых детских садов и три школы. Далеко не во всех муниципальных образованиях страны это происходит! – подчеркнул Дмитрий Асанцев, председатель Совета депутатов города Новосибирска. – То, что наши школьники занимают первые места на олимпиадах, доказывает, что и во время дистанционного обучения уровень образования в новосибирских школах оставался высоким.

Согласен с коллегой и депутат Совета депутатов города Новосибирска Антон Тыртышный.

- 2020 год, конечно, был в высшей степени необычным. Мы помним март, когда многие предприятия городского хозяйства и промышленности не знали, как работать, не понимали, сохранять ли им персонал. И оперативное взаимодействие между мэрией, областным правительством и бизнесом позволило принять решения, которые помогли не провалиться во многих отраслях. У нас сдано 1,3 миллиона квадратных метра жилья – это даже больше, чем в 2019 году. У нас продолжили работать промышленные предприятия, строились дороги – это на самом деле важный и большой результат, уверен Антон Тыртышный. - И считаю, что в тех очень непростых условиях, которые были в 2020 году, мэрия достойно выполнила свою работу.