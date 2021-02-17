Новосибирец сломал ребро, поскользнувшись у отдела полиции

Новосибирец сломал ребро, поскользнувшись на тротуаре. Фото: «АСТ-54»

В Новосибирске 61-летний мужчина сломал ребро, поскользнувшись на тротуаре у отделения полиции №8 на улице Оловозаводской. Инцидент произошел 16 февраля. Об этом в «АСТ-54» рассказал родственник пострадавшего Эдуард Семенов.

По его словам, на том злополучном участке тротуар покрыт льдом будто на катке. Ситуацию усугубляет забор, установленный рядом. Именно о его край пожилой мужчину и сломал ребро, когда падал. Теперь он вынужден на месяц забыть о любых физических нагрузках.

Мужчине на месяц запретили любые физические нагрузки. Фото: «АСТ-54»

Автор поста снял на видео, как люди ходят по опасному тротуару. За время, что он там был, в кадр попала женщина, которая также едва не рухнула на землю.

— Неужели так трудно хотя бы посыпать песком? Стыдно, господа, стыдно, — прокомментировал Эдуард Семенов.

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