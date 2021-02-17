Обиженная сибирячка воткнула знакомому вилку в грудь

Новосибирец попал в больницу после свидания с девушкой. Фото: Никита МАНЬКО

В Кировском районе 28-летняя сибирячка напала на 33-летнего знакомого с вилкой. Это произошло днем во вторник, 16 февраля, в доме по улице Курчатова. В 16:30 бригада «скорой помощи»госпитализировала мужчину в больницу. В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали подробности:

— Полицейские установили и задержали подозреваемую в совершении преступления, ранее судимую за грабеж. Накануне в ходе возникшей ссоры в ходе совместного распития спиртного подозреваемая ударила вилкой потерпевшего, — поясняют в ведомстве.

На женщину завели уголовное дело «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Ей грозит серьезное наказание.

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