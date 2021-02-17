В Новосибирске впервые за 17 лет снизилась численность населения

В Новосибирске сократилась численность населения. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В среду, 17 февраля, мэр Новосибирска Анатолий Локоть отчитался перед депутатами Горсовета о работе за год. Во время доклада он заявил о том, что в Новосибирске впервые за последние 17 лет снизилась численность населения.

Анатолий Локоть объяснил, почему снизилась численность населения. Фото: из отчета мэра Новосибирска

— В связи с резким снижением почти в 8 раз миграционных потоков число жителей города впервые с 2003 года сократилось. Снизилась и рождаемость на 4,5%, на фоне пандемии увеличилась смертность, — прокомментировал мэр Новосибирска.

В его докладе сообщается, что численность населения города — 1 миллион 620 тысяч человек. Ранее администрация Новосибирска сообщала, что на 1 января 2020 года в Новосибирске зарегистрировано 1 миллион 625 тысяч человек.

Ранее КП-Новосибирск писала о том, что в Новосибирске возросла смертность населения. Такую статистику обнародовали в ЗАГСе.

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