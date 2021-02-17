В Новосибирске две иномарки, застрявшие на рельсах, парализовали движение трамваев

В Новосибирске на левом берегу парализовано движение трамваев. Фото: «АСТ-54»

В среду, 17 февраля, на улице Широкой в Ленинском районе Новосибирска две иномарки, застрявшие на рельсах, остановили движение трамваев. Водители пытались объехать заторы на дорогах, но не смогли двигаться по рыхлому снегу. Движение трамваев в обе стороны оказалось заблокированным.

— Это вообще издевательство. Там подошло 2 трамвая, заполненных пассажирами! Куда вы так спешили, у вас там кто-то рожал или умирал в машине? — возмутились новосибирцы.

Напомним, после 30-градусных морозом в город пришла оттепель и снег. Третий день в Новосибирске водители жалуются на жуткие пробки. Водителей просят быть внимательными: соблюдать правила дорожного движения.

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