На Обском море в метель заблудились два рыбака

Спасатели искали рыбаков, заблудившихся на Обском море. Фото: МЧС по НСО

Под Новосибирском, у села Ленинское, на Обском море заблудились два рыбака. Инцидент произошел поздно вечером 16 февраля. Мужчины возвращались с рыбалки и потерялись в метели. Об этом рассказали в МЧС по Новосибирской области

— На место оперативно выдвинулись спасатели Бердского поисково-спасательного отряда МЧС России. Около двух с половиной часов потребовалось спасателям, чтобы обнаружить мужчин и на снегоболотоходе эвакуировать их на берег. Сами рыбаки не пострадали.

Для того, чтобы найти людей, спасатели запускали сигнальные ракеты.

Спасатели напомнили, что выезд на лед разрешен только на официально открытых ледовых переправах, где в круглосуточном режиме дежурят спасатели. Кроме того, желательно перед поездкой на рыбалку уточнить прогноз погоды.

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