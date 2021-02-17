«Ростелеком» для сибирского бизнеса: выгодно и удобно

Предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Эти сервисы помогут оптимизировать рабочий процесс для развития малого и среднего бизнеса.

Услуга «Ростелеком Экраны» помогает запускать рекламные кампании и централизованно управлять контентом из личного кабинета, одновременно размещая информацию на разных экранах в своих офисах, магазинах или кафе. При подключении до 30 апреля первые два месяца абонентская плата за услугу составит один рубль.

Сервис «Wi-Fi для гостей» также за один рубль на 60 дней доступен для подключения до 31 марта. Благодаря этой услуге появляется возможность изолировать сети для клиентов и сотрудников, что гарантирует безопасность для конфиденциальной информации. Особенность услуги - удобная и быстрая авторизация в сети по звонку на номер 8800, через портал госуслуг или с помощью СМС с кодом.

Действующие абоненты компании, у которых нет услуги «Интернет» от «Ростелекома», а также новые клиенты провайдера могут подключить интернет на скорости до 100 Мбит/с за 2 тысячи рублей в месяц. Заявки на оформление услуги по выгодной цене принимаются до 30 апреля.

- С февраля этого года компания запустила сразу несколько уникальных предложений для рынка. Кроме уже названных услуг, до 1 марта можно подать заявку на подключение «Коллтрекинга» за один рубль на 30 дней. Этот инструмент поможет отследить эффективность рекламных объявлений, определить наиболее успешные источники продвижения и правильно перераспределить бюджет, отключив нерезультативные каналы, - рассказал Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами ПАО «Ростелеком».

Узнать подробнее об услугах и тарифах, а также оставить заявку на подключение сервисов можно на сайте rt.ru и по телефону 8-800-200-30-00.