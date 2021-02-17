Новосибирец подобрал на тротуаре чужой телефон: ему грозит срок

Новосибирец подобрал телефон, который выронила девушка. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске полицейские ищут мужчину, который подобрал на тротуаре чужой телефон. Мобильник потеряла девушка. Он выпал у нее из карман. Телефон подобрал мужчина, который шел позади.

— 21 января в полицию обратилась жительница Новосибирска с сообщением о краже сотового телефона. Удалось выяснить, что примерно в 16:05 минут на пешеходном переходе напротив дома №82 на улице Писарева неизвестный мужчина поднял сотовый телефон, который уронила женщина и продолжил путь, уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Мужчину, подобравшего телефон, сняла камера видеорегистратора автомобиля.

Приметы мужчины: рост примерно 175-180 см, одет в темные цвета одежды, при себе была сумка на плече с белыми и красными вставками.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Просьба к тем, кто узнал новосибирца на видео, позвонить по телефонам: 232-21-65, +79137173584.

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