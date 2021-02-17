Бастрыкин взял на контроль расследование дела об избиении фельдшера «скорой» за отказ надеть бахилы

Медика избил отец ребенка, к которому вызвали бригаду. Фото: стоп-кадр

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль инцидент, произошедший в Новосибирске: фельдшера «скорой помощи» избил отец ребенку, которому вызвали бригаду. Мужчине не понравилось, что фельдшер отказался надевать бахилы. Инцидент произошел в середине декабря 2020 года. Сейчас по данному факту следователями проводится проверка.

— Глава Следственного комитета дал указание доложить о ходе процессуальной проверки по факту нападения на врача «скорой помощи». Александр Бастрыкин поручил в рамках проверки тщательно изучить все доводы, — сообщили в СК по Новосибирской области.

Напомним, бригаду медиков вызвали больному ребенку, проживающему в доме на улице Петухова. По телефону родители сообщили, что мальчику плохо: у него судороги, теряет сознание.

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