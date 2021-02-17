Агентство «НКР» повысило прогноз Банку Уралсиб до «Позитивного», подтвердив рейтинг на уровне ВВВ+

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Позитивный прогноз рейтинга отражает ожидания агентства относительно дальнейшего улучшения рентабельности бизнеса при сохранении текущего уровня достаточности капитала.

Эксперты НКР считают, что сильные рыночные позиции банка сохранятся в среднесрочной перспективе. По их мнению, текущие показатели достаточности капитала позволяют абсорбировать существенный стресс, при том что склонность к принятию кредитного риска остаётся умеренной. Диверсифицированное фондирование и умеренная позиция по ликвидности оказывают существенное положительное влияние на собственную кредитоспособность банка.