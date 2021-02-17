Пробки в Новосибирске 17 февраля 2021 года: снегопад парализовал движение в городе

Новосибирск сковали 9-балльные пробки. Фото: Алена МАРТЫНОВА

Девятибалльные пробки в Новосибирске 17 февраля 2021 года парализовали движение в городе. В столице Сибири третий день идет снег. По данным «2ГИС» сложная дорожная обстановка сложилась на улице Большевистской. Там затор растянулся от автосалона «Порше центр» до «Речного вокзала». Также трудно проехать на площади Лыщинского и прилегающих к ней улицах. Кроме того, затор образовался на площади Кирова и улице Петухова на левом берегу.

Автомобилисты жалуются, что из-за заторов на дороге опаздывают на работу.

— Что-то уже на работу не хочется, — пишут водители.

— Мне, кажется, я пешком дойду быстрее, чем на машине.

— Как прекрасно на электричке. После вчерашней пробки я больше не рискую.

Из-за ухудшения погоды автомобилистов просят быть особенно внимательными: соблюдать дистанцию и скоростной режим.

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