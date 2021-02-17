«Можно я на крыше поеду?»: новосибирцы сняли на видео, как пассажиры утрамбовывают друг друга в маршрутку

Новосибирцы утрамбовывают друг друга в маршрутку, заполненную пассажирами. Фото: стоп-кадр

Новосибирцы сняли на видео, как пассажиры маршрутки №30 утрамбовывают друг друга в салон. Забавный инцидент произошел на площади «Калинина» в Заельцовском районе города.

— Народ, пройдите в салон еще чуть-чуть, маленько, мы не можем влезть, - просят на видео пассажиры.

Ролик вызвал бурное обсуждение в соцсети.

— А как же социальная дистанция, — пошутили подписчики группы «АСТ-54». — Можно я лучше на крыше поеду?

— Интересно, если ты сидишь у окна в середине маршрутки и тебе выходить на следующей, как быть? Всей толпе придется выйти и снова друг друга запихивать?

— Зачем они такой толпой лезут? Это последняя маршрутка? Приедет же другая. Что за бред? — недоумевают люди.

Новосибирцы, которые часто ездят на маршрутке №30, объяснили подписчикам паблика, что следующая придет так же переполненной.

— Вы не ездили этим маршрутом. Пол этому направлению ходит лишь трамвай, который обычно приходится долго ждать.

В таком случае новосибирцы предложили пассажирам сплотиться и скинуться на такси, которое развезет их по домам.

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