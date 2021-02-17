В Новосибирске вынесли приговор полицейскому, продававшего похоронному бюро данные об умерших

Суд приговорил участкового, бравшего взятку от похоронного бюро, к трем годам лишения свободы условно. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Дзержинский районный суд вынес приговор участковому, который продавал похоронному бюро данные об умерших. За деньги он предоставлял фирме ритуальных услуг адреса, где скончались люди. Так за два года полицейских заработал 120 тысяч рублей.

— 16 февраля суд вынес приговор участковому. Он приговорен к трем годам лишения свободы условно. Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 360000 рублей. Также мужчина три года не может занимать должности в правоохранительных органах. Он лишен специального звания «майор полиции», — говорится в сообщении Дзержинского районного суда.

Также приговор вынесли тому, кто давал взятку полицейскому. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно со штрафом 480000 рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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