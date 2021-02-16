В Росстате рассказали, в каких сферах в России самые высокие зарплаты

Стало известно, в каких отраслях в России специалисты получают самую высокую зарплату. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Стало известно, в каких отраслях в России специалисты получают самую высокую зарплату, а где наоборот заработок самый низкий. Так, согласно данным Росстата, в ноябре 2020 года средняя номинальная начисленная зарплата в России составила 49,2 тысячи рублей. Это на 6% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года. Самые высокие показатели по заработной плате наблюдаются в сферах добычи нефти и газа (116,5 тысячи рублей), добычи металлических руд (106 тысяч) и финансовой и страховой деятельности (96,7 тысячи). За ними следуют области производства табачных изделий (94,6 тысячи) и добычи полезных ископаемых (89,7 тысячи). А вот самые низкие зарплаты получают работники, занятые в производстве одежды (20,5 тысячи), гостиницах и на предприятиях общественного питания (26,6 тысячи), в производстве кожи и кожаных вещей (27,5 тысячи).

При этом, как пояснил изданию с NEWS.ru проректор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов, в сферах, где зарплаты признаны самыми высокими, нехватки специалистов сейчас нет. И устроиться на такую работу будет довольно нелегко. Так что, тем, кто сейчас только задумывается о том, чтобы пройти обучение податься в высокооплачиваемую отрасль, советуют не торопиться. А тем студентам, кто уже проходит обучение по подобным специальностям рекомендуют в будущем приобрести также навыки программирования. Это позволит им, в случае чего, перейти в другую отрасль, ведь спрос на таких специалистов ожидается высокий. Однако, предполагается, что востребованы будут также представители рабочих профессий — сварщики, крановщики, экскаваторщики.

Тем же, кто точно настроен работать в нефтегазовой отрасли, президент рекрутингового портала Алексей Захаров советует получить образования в профильных вузах. Эксперт также отмечает, что, возможно, такая работа может предполагать переезд в другой регион — туда, где добывают газ или нефть.

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