В Новосибирске дедушка жестоко избил маленького внука и попал на видео

Мужчина приходится детям дедушкой. Фото: Кадр из видео\"Инцидент Новосибирск"
В соцсетях появилось видео, снятое 16 февраля камерой наблюдения в подъезде дома на улице Романтиков, 8 в Новосибирске. На кадрах ролика видно, как мужчина грубо обращается с несколькими детьми, ударяя их и резко хватая за одежду. Защитить малышей, тем временем, пытается женщина. Жильцы дома, где все происходило, написали в сети, что вызвали полицию.
В ГУ МВД по Новосибирской области пояснили, что сейчас данным инцидентом занимаются инспекторы ПДН. Тем временем, произошедшем заинтересовался также областной следственный комитет.
— Предварительно установлено, что телесные повреждения малолетнему нанес его родной дедушка, который в отсутствие родителей взял под свой присмотр внуков, — пояснили в СУ СК по Новосибирской области. — В настоящее время следователи опрашивают родителей и соседей семьи, устанавливают картину произошедших событий.
Сейчас по факту нанесения побоев малолетнему проводится уголовно-процессуальная проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.
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