Мачт «Сибирь» — «Нефтехимик» 16 февраля 2021 года: болельщики аплодируют и пьют валидол

Игра закончилась со счетом 2:1 в овертайме. Фото: https://vk.com/hcsibir1962
Мачт «Сибирь» — «Нефтехимик» 16 февраля 2021 года завершился в пользу новосибирских спортсменов. Игра закончилась со счетом 2:1 в овертайме.
— Шайба Виктора Комарова принесла «Сибири» победу в овертайме над «Нефтехимиком»! — сообщается в официальной группе Вконтакте хоккейной «Сибири».
Следующий свой матч новосибирские хоккеисты проведут с командой «Авангард» из Омска. Игра пройдет 18 февраля.
Тем временем, в комментариях под постом о победе любимой команды преданные болельщики искренне радуются за успех хоккеистов и желают им удачи в будущих играх:
— Валидольный матч получился.
— Я аплодирую стоя.
— Могут, когда хотят же. Всегда бы так, — пишут люди.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:
Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер