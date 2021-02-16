Мачт «Сибирь» — «Нефтехимик» 16 февраля 2021 года: болельщики аплодируют и пьют валидол

Игра закончилась со счетом 2:1 в овертайме. Фото: https://vk.com/hcsibir1962

Мачт «Сибирь» — «Нефтехимик» 16 февраля 2021 года завершился в пользу новосибирских спортсменов. Игра закончилась со счетом 2:1 в овертайме.

— Шайба Виктора Комарова принесла «Сибири» победу в овертайме над «Нефтехимиком»! — сообщается в официальной группе Вконтакте хоккейной «Сибири».

Следующий свой матч новосибирские хоккеисты проведут с командой «Авангард» из Омска. Игра пройдет 18 февраля.

Тем временем, в комментариях под постом о победе любимой команды преданные болельщики искренне радуются за успех хоккеистов и желают им удачи в будущих играх:

— Валидольный матч получился.

— Я аплодирую стоя.

— Могут, когда хотят же. Всегда бы так, — пишут люди.

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