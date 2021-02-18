График работы общественного транспорта в Новосибирске 8 марта 2021 года: до скольки будут ходить автобусы и трамваи

На 8 марта транспорт будет ходить по расписанию.
Фото: Алена МАРТЫНОВА
Стал известен график работы общественного транспорта в Новосибирске 8 марта 2021 года: его обнародовали в департаменте транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города.
— 8 марта работа муниципальных маршрутов регулярных перевозок будет осуществляться в соответствии с графиком выходного дня, — рассказали КП-Новосибирск в департаменте. — На линию выйдет 75% транспорта.
Работники департамента уточнили, что со всем актуальным графиком транспорта на выходные дни можно ознакомиться на сайте МКУ «ЦУГАЭТ».
Маршруты, которые ежедневно ходят по одному и тому же графику продолжат свою работу в обычном режиме. А к примеру, 14 автобус в выходной день выйдет на маршрут на несколько минут позже, чем в будни.
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