В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 7 человек: что о них известно

За последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 120 человек. Фото: Алена МАРТЫНОВА

За последние сутки в Новосибирской области коронавирусом заболели еще 120 человек. Всего в регионе, согласно данным областного оперштаба, зарегистрировано 34 311 случаев заболевания. При этом с выздоровлением с начала пандемии уже были выписаны 31 982 пациента, 73 из них — за минувшие сутки.

— Скончались еще семь пациентов: мужчины в возрасте 58 лет, 60 лет, 73 года, 85 лет и женщины в возрасте 60, 70, 75 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 1 345 человек, — сообщили в областном оперштабе сегодня, 16 февраля. — В отделениях реанимации — 100 человек. К аппаратам ИВЛ подключен 21 пациент.

Взрослых пациентов с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1 444. В больницах районов области с подозрением на инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом — 816 пациентов.

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