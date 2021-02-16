"Снега там как в тайге": пациенты жалуются, что не могут пройти к больнице из-за сугробов

Люди жалуются, что этим сугробам не первый месяц. Фото: "АСТ-54"

Новосибирцы жалуются, что в Дзержинском районе к детской городской клинической больнице №6 с трудом можно пройти. Местный житель Владимир Штанько написал в сети пост, в котором рассказал, что непроходимые сугробы здесь постоянно:

– Этот поход превращается в целый квест по преодолению препятствий. Вот я привёз сына, он уже достаточно взрослый, взяли костыли, но зачем они, когда надо через все препятствия его на руках переносить. Я даже на здоровых ногах опасался, как бы мы с ним вместе не расстелились, – рассказывает Владимир. Другой новосибирец Николай Русский тоже пытался довести ребенка до больницы и столкнулся с теми же проблемами:

– В пятницу там с сыном были, гипс снимали. И до этого три недели на осмотр и снимки ездили, каждый раз прыгая, так как снега там, как в тайге и никто за зиму его ни разу не убрал, – возмущается Николай.

Местные власти пока никак не прокомментировали ситуацию. КП-Новосибирск направила запрос в Минздрав Новосибирска, чтобы прояснить ситуацию.

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